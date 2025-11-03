Раскрыты детали убийства девочки в Челябинске, чье тело нашли в диване

Источник RT раскрыл детали убийства пятилетнего ребёнка в Челябинске, чьё тело нашли в диване в квартире.

Telegram-канал RT пишет, что, когда мать сообщила хозяину квартиры в Челябинске о выселении, её пятилетняя дочь, предположительно, уже была мертва.

По данным источника, тело пролежало в помещении не один день. Полицию вызвала уборщица, которая почувствовала запах. Отмечается, что в квартире при этом было чисто и убрано.

Источник добавил, что арендодатель ничего подозрительного в поведении женщины не заметил. Соседи охарактеризовали её как «обычную маму с ребёнком», шума и криков от них они не слышали.

По словам собеседника, сейчас женщина может скрываться в Башкирии, откуда она и приехала. Следователи выясняют круг её общения и мотивы. Уточняется, что сейчас она является главной подозреваемой.

Ранее сообщалось, что в Челябинске владелец квартиры обнаружил в диване тело убитой пятилетней девочки.