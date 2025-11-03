Женщина, обвинявшая мужа в педофилии, созналась в клевете

В Якутии разгневанная женщина, поддавшись эмоциям после конфликта с супругом, сфабриковала против него обвинение в совершении развратных действий по отношению к её восьмилетней дочери от предыдущего брака. Она склонила ребенка дать ложные показания в правоохранительных органах, заявив, что отчим совершал в отношении неё действия сексуального характера, надеясь таким образом добиться его заключения под стражу на два десятилетия.

© Московский Комсомолец

Со временем осознание содеянного привело женщину к раскаянию, и она явилась в полицию с признанием в даче ложных показаний, попросив начать в отношении себя уголовное преследование, пока её невиновный муж находится под стражей.

Однако сотрудники правоохранительных органов отнеслись к её признанию с недоверием, пригрозили ей юридическими последствиями, назначением психиатрической экспертизы и отстранили от ведения данного дела.