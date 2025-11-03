В Челябинске в диване нашли тело девочки

В квартире Челябинска в диване нашли тело пятилетней девочки, проинформировало региональное СУ СК РФ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

В квартире дома по улице 250-летия Челябинска сегодня днем обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Следователям известно, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру. Уточняется, что девочку нашли в диване собственники. До этого квартиросъемщик сообщил о выселении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего.

Проводится розыск подозреваемых. Назначена судмедэкспертиза.