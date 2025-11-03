Тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями нашли в диване челябинской квартиры

Тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями обнаружили в диване одной из квартир Челябинска.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки, чье тело было обнаружено в диване одной из квартир, сообщает Telegram-канал СУ СК по Челябинской области.

Трагедия произошла в дневное время 3 ноября на улице 250-летия Челябинска. У ребенка были зафиксированы колото-резаные ранения.

Следствие установило, что 43-летняя женщина снимала квартиру вместе с дочерью. После того, как она сообщила арендодателю о выселении, собственник обнаружил тело девочки, спрятанное в диване.

Как уточнили в региональном следственном управлении, расследование ведется по статье об убийстве малолетнего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к трагедии.

