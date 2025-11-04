Находящийся в тюрьме в Италии обвиняемый в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" украинский гражданин Сергей Кузнецов объявил голодовку. Об этом журналистам сообщил его адвокат Никола Канестрини.

"Защита уведомила компетентные органы о голодовке, объявленной С.К., бывшим украинским офицером, который в настоящее время содержится в итальянской тюрьме строгого режима в ожидании решения по европейскому ордеру на расследование и арест, выданному Германией в связи с так называемым делом "Северного потока", - сообщил адвокат в заявлении для прессы.

Он уточнил, что его подзащитный с 31 октября отказывается от еды, "требуя соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, на здоровую окружающую среду, на достойные условия содержания и на равное обращение с другими заключенными в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации".

Канестрини подал апелляцию на второе решение суда Болоньи об экстрадиции Кузнецова в Германию, где ему за вменяемые в вину преступления - "антиконституционный саботаж" - грозят 15 лет тюрьмы. Один раз Кассационный суд Италии уже отправил дело на повторное рассмотрение. Решение по второй апелляции ожидается до конца месяца. Защита утверждает, что будучи военнослужащим на момент происшествия Кузнецов может пользоваться "иммунитетом военного времени", а также ссылается на прецедент Польши, где суд не выдал ФРГ другого подозреваемого.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. Поскольку вменяемые ему в вину преступления по итальянским законам подпадают под статью "терроризм", его содержат в тюрьме строго режима.

В ФРГ назвали решение польского суда по "Северному потоку" беспрецедентным

По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. Параллельно Германия добивалась выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше. Окружный суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии. Канестрини собирался использовать этот прецедент.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.