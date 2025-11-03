Стали известны подробности убийства пятилетней девочки в Челябинске

Главной подозреваемой в убийстве пятилетней девочки в Челябинске, чье тело нашли в диване съемной квартиры, стала ее мать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По предварительным данным, когда женщина сообщила арендодателю о выселении, ее дочь уже была мертва. При этом в диване тело девочки находилось на протяжении некоторого времени — уборщица почувствовала неприятный запах и вызвала полицию.

«Девочке нанесли ножевые ранения в районе грудной клетки. Для экспертизы изъяли все ножи. Арендодатель ничего подозрительного в поведении женщины не заметил», — говорится в сообщении.

Соседи также не замечали ничего странного в поведении этой семьи — они никогда не шумели и не кричали. Сейчас женщина, вероятно, скрывается в Башкирии, откуда она и приехала. Следователи устанавливают круг ее общения и выясняют мотивы.

О том, что в челябинской квартире нашли тело девочки в диване, стало известно 3 ноября.