Российский парапланерист погиб в Турции при падении на скалы

В Турции трагически погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Инцидент произошел в районе Фетхие провинции Мугла, сообщает турецкая газета Star.

37-летний спортсмен совершал полет со склона горы Бабадаг высотой 1700 метров в популярном у парапланеристов районе Олюдениз. По предварительной информации, после полета пилот по неизвестной причине упал на скалистую местность.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Прибывшие медики констатировали смерть парапланериста.

В настоящее время тело Грибанова доставлено в морг государственной больницы Фетхие. Выяснением всех обстоятельств трагедии занимаются турецкие правоохранительные органы.

Гора Бабадаг считается одним из лучших мест в мире для полетов на параплане и ежегодно привлекает множество спортсменов из разных стран.