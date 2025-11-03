Стало известно, сколько человек погибло в США в хэллоуинские выходные

В США во время хэллоуинских выходных погибло свыше 100 человек, 200 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным организации Gun Violence Archive, 1 и 2 ноября зафиксировано свыше 250 случаев стрельбы в общей сложности.

В частности, произошла перестрелка в Оклахоме на вечеринке во дворе частного дома, пострадали 5 человек. Также стреляли в Вирджинии, в Висконсине, Миннесоте, Юте, Калифорнии.

Журналисты уточнили, что в федеральной и региональной печати появились публикации об 11 случаях стрельбы, в ходе которых пострадало не менее 4 человек.

Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, пострадали восемь несовершеннолетних. Четверых подростков ранили на праздновании в Техасе.