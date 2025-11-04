В Турции правоохранители ищут пропавшую гражданку России

Турецкие правоохранители ищут пропавшую гражданку России.

© Газета.Ru

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство страны в Анталье.

«Данная ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются», — сказали там.

О происшествии сообщалось накануне.

В конце октября 41-летняя Ирина Киселева из Санкт-Петербурга приехала с сыном на отдых в Анталию. Они остановились в отеле «Royal Atlantis Spa & Resort», где ее в последний раз видели вечером 31 октября.

Перед исчезновением Ирина сказала сыну, что идет за сигаретами. Позже выяснилось, что она покинула отель с другим постояльцем, с которым познакомилась накануне.

Они пошли купаться и разминулись. Мужчину опросили, но он заявил, что потерял ее из виду, отвлекшись на игру в волейбол. Потом он отнес в отель ее сумку, оставшуюся на пляже.

Уборщик сообщил, что около 19:00 видел Ирину спящей на шезлонге. Что произошло с ней дальше, остается неизвестным.