Семь альпинистов погибли после схода лавины в Непале

Семь человек погибли, четверо получили ранения и еще четверо пропали без вести после схода лавины на базовый лагерь альпинистов в Непале. Об этом сообщает The Katmandu Post.

ЧП произошло в понедельник утром. Лавина обрушилась на базовый лагерь близ пика Ялунг Ри (5 630 метров).

«Среди погибших трое граждан США, один канадец, один гражданин Италии и два гражданина Непала», — сообщил заместитель суперинтенданта местной полиции Гьян Кумар Махато.

По его словам, лавина сошла, когда команда непальских и иностранных альпинистов вместе с местными гидами находилась в базовом лагере Ялунг Ри. Там они готовились к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг (6332 метра).

Спасательные операции были временно отложены из-за ограничений на полеты вертолетов в регионе Ролвалинг. Затем они возобновились, но спасателям мешает непогода.