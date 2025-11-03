В Турции из отеля загадочно пропала россиянка

В Турции из отеля пропала россиянка, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». В гостинице, по данным канала, без мамы остался её 12-летний сын.

41-летняя жительница Петербурга поехала на отдых в Анталию со своим сыном. Они заселились в отель, 31 октября женщина исчезла. Известно, что около 19 часов вечера она сказала ребёнку, что сходит за сигаретами. Полицейские выяснили, что петербурженка вышла из отеля с другим постояльцем, с которым познакомилась накануне. Вместе они «ушли купаться на пляж». Мужчина, по данным канала, утверждает, что в какой-то момент отошёл поиграть в волейбол, а когда вернулся обратно, то уже не нашёл ее на месте. При этом спутник «забрал сумку и шлёпанцы» женщины к себе в номер. В 23 часа он отдал сумку на ресепшен — «в ней были деньги, телефон, паспорта и браслет от отеля».

Последним женщину видел уборщик на пляже: она спала на шезлонге. По камерам дальнейшее перемещение отследить не удалось.

Сегодня вечером сына пропавшей россиянки планируют отправить на родину. Близкие женщины просят МИД РФ вмешаться в поиски и помочь.