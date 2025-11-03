Молния пробила кузов пикапа в Австралии

В австралийском городе Аппер-Кума во время ночной грозы молния попала в припаркованный пикап Ford Ranger. Разряд был настолько мощным, что пробил отверстие в кузове автомобиля и частично расплавил салон.

© Global look

Как сообщают местные источники, благодаря быстрой реакции владельца машины и соседей, которые оперативно потушили начавшийся пожар, транспортное средство удалось спасти от полного уничтожения.

Инцидент лишний раз напоминает об опасности грозовых разрядов. Спасатели рекомендуют во время грозы по возможности воздерживаться от поездок и не парковать автомобили на открытой местности.