В Стамбуле произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Стамбуле, толчки ощущали жители некоторых районов, сообщает РИА Новости.

Эпицентр находился в турецкой провинции Балыкесир, но толчки ощущались на западе Стамбула. Очевидцы говорят, что почувствовали их в 15.35 в течение нескольких секунд. Кроме того, на смартфоны поступили сейсмические предупреждения за минуту до толчков.

«Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 15.35 составила 4,9, эпицентр располагался у города Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 километров», — сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг находился на глубине 14 километров, магнитуда составила 5,1.