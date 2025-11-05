Исчезнувшего в Таиланде российского туриста нашли мертвым

Генеральное консульство России в Пхукете подтвердило журналистам, что было найдено тело утонувшего во время купания россиянина. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты сообщили, что находятся в контакте с местными властями.

«Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию», — пояснили в консульском учреждении.

Российский турист погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

В последний раз 31-летнего туриста видели его друзья утром в воскресенье. Его захлестнула волна отбойного течения на пляже Найтхон. Были развернуты поиски, при которых задействовали гидроциклы. На помощь пришли полиция, спасатели и неравнодушные добровольцы из ближайшей деревни.

По словам проживающих на Пхукете россиян, в последние несколько дней на пляже Найтхон были выставлены красные флажки с предупреждением об опасности купания в море.

3 ноября сообщалось, что российский путешественник ушел под воду на глазах у друзей. На месте происшествия начались спасательные работы. Водолазы прочесывали морское дно в условиях сильного прибоя.