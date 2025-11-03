В центре Рима произошло второе обрушение башни Конти

Второй обвал произошел во время спасательной операции. С крыши обрушилась лавина щебня, вызвав огромное облако пыли. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ANSA.

Первое обрушение произошло сегодня утром. Средневековая башня Конти находится на реконструкции, на лесах в это время работали 4 рабочих. Двое получили легкие травмы, их сняли с лесов с помощью пожарных автолестниц. От госпитализации они отказались.

Третий рабочий был доставлен в больницу с травмой головы. Четвертый до сих пор находится под завалами: по данным источников ANSA, он в сознании.

Ему на помощь прибыла бригада спасателей. Во время спасательных работ и произошел второй обвал. С крыши обрушилась лавина щебня, вызвав огромное облако пыли. По предварительным данным, спасатели не пострадали.

Пешеходное и автомобильное движение на пострадавшем участке закрыто, чтобы облегчить работу спасателям.

Башни Конти, возведенная в IX веке, расположена на площади Коррадо Риччи, на Императорских форумах, в самом сердце Рима. Является важным памятником истории и архитектуры.