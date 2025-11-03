В Непале пропали 15 альпинистов

После схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек, в том числе иностранные альпинисты и непальские гиды, не выходят на связь. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

© Global look

"Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить попытку восхождения на гору Долма Кханг (6 332 м), находилась в районе схода лавины около 09:00 часов утра (06:15 мск). Их состояние остается неизвестным", - приводит издание слова представителя местной полиции Гьяна Кумара Махато.

Проведение спасательной операции утром было отложено из-за ограничений на полеты вертолетов в этом районе. В данный момент поисково-спасательные работы уже ведутся. К месту схода лавины отправлены вертолеты для поиска пропавших альпинистов и гидов.

Национальности пропавших альпинистов выясняются.