Подруга Усольцевой рассказала, могла ли пропавшая семья выжить в тайге

Странно верить в то, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла выжить, рассказала журналистам «Аргументов и фактов» подруга Ирины — Мария Шрайнер.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги пропали 28 сентября в окрестностях скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье.

Шрайнер заметила, что Усольцева отправила ей одно из последних сообщений перед отъездом.

«В общем, я сказала мужу, что если он не очень сильно на тантру хочет, то давай не поедем, а вместо этого поедем в мини-путешествие», — процитировала Мария комментарий подруги.

Журналисты попросили женщину прокомментировать вероятность того, что спустя месяц поисков семья еще может быть живой.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого»,— констатировала Шрайнер.

Напомним, что спасательная операция была прекращена через две недели активных поисков. В ней на разных этапах участвовали от 40 до 200 человек, были задействованы дроны и вертолет.