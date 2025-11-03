В Британии подозреваемому в нападении с ножом в поезде предъявлены обвинения

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения подозреваемому в нападении с ножом на пассажиров поезда недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир в покушении на убийство, нападении с причинением телесных повреждений и хранении режущего предмета.

Как передаёт газета The Daily Telegraph, 32-летний Энтони Уильямс должен предстать перед судьёй Магистратского суда Питерборо в понедельник, 3 ноября.

Всего в результате нападения, которое длилось 14 минут, пострадали 11 человек. Один из них — сотрудник железнодорожной компании, получивший ножевые ранения при попытке остановить преступника, — по-прежнему находится в критическом состоянии.

По информации издания, во время нападения Уильямс говорил, что «дьявол не победил», а при задержании хохотал.

В ночь на 2 ноября мужчина с ножом напал на пассажиров поезда недалеко от станции Хантингдон в британском графстве Кембриджшир.

В полиции сообщали о двух задержанных после нападения.