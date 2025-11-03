На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Камчатки. В населенных пунктах региона ощущались подземные толчки до 4 баллов. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в Тихом океане, в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского.

«Глубина (КМ): 22.3. Магнитуда (Ml): 6.2», — приводятся характеристики землетрясения в сообщении геофизиков.

В МЧС России отметили, что землетрясение силой до 4 баллов ощущалось в Петропавловске-Камчатском. После подземного толчка были зафиксированы четыре слабых афтершока.

Угрозы цунами не объявлялась.

В конце октября сейсмологи предупредили, что в отдельных районах Камчатки возможны землетрясения магнитудой до 10.