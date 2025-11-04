В Забайкалье загорелся дом культуры: причина оказалась необычной

В Забайкалье произошел пожар в здании местного дома культуры, причиной которого, по предварительным данным, стало возгорание голубиного помета.

© Главное Управление МЧС России по Забайкальскому краю

Специалисты государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили, что пожар начался из-за скопления голубиного помета в непосредственной близости от раскаленной дымоходной трубы котла.

Высохшие отложения воспламенились от высокой температуры, после чего огонь распространился на деревянные конструкции кровли, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ночью 4 ноября 2025 года произошло массовое отключение электричества. Об этом написал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Других подробностей на данный момент не известно.