Землетрясение частично разрушило Голубую мечеть в Афганистане
Известная на весь мир Голубая мечеть, ее еще называют "Мавзолей Али" или "Святыня Хазрат Али" на севере Афганистана, частично разрушена землетрясением, передает РИА Новости со ссылкой на афганский портал AVA-пресс.
Голубая мечеть - это символ и визитная карточка города Мазари-Шариф. По разным данным, мечеть - это одно из предполагаемых мест захоронения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.
Предварительно, землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. Обвалилась часть плитки и минаретов. Как сообщается, внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений и находятся в целости.