Полиция не задержала убийцу трехлетней девочки, несмотря на его признание

Власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии назначили награду в один миллион долларов за сведения о судьбе Шерил Гриммер, пропавшей 55 лет назад. Трёхлетняя девочка исчезла на пляже в пригороде Вуллонгонга в январе 1970 года. Несмотря на многолетние поиски и даже два признания в совершении преступления, убийца так и не понёс ответственности, пишет LENTA.RU.

В день исчезновения мать отпустила детей на пляж, где Шерил скрылась за душевой кабинкой и больше её не видели. Через полтора года семнадцатилетний юноша признался, что похитил и убил ребёнка. Однако его показания сочли недостоверными, и производство по делу прекратили. Активные действия возобновились лишь спустя десятилетия.

В 2017 году человека, чьё признание было получено в 1971-м, задержали. Но суд снял с него все обвинения, так как во время того давнего допроса несовершеннолетний находился без родителей или законных представителей. Это нарушение сделало доказательства недопустимыми.

Осенью 2024 года, после безуспешных поисков останков, семья Гриммер публично обвинила полицию в халатности и многолетней некомпетентности. Родные заявили, что готовят к публикации документ, раскрывающий личность преступника и все ошибки следствия.

Депутат местного парламента, воспользовавшись своим правом, публично назвал имя человека, фигурирующего в деле под псевдонимом. Теперь власти штата получили официальный доступ к материалам, а общественность надеется, что справедливость восторжествует в этом одном из самых затяжных и трагичных дел страны.