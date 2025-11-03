В уголовном деле о торговле детьми появились новые подозреваемые

Двоих новых подозреваемых по громкому уголовному делу Ирины Рудницкой арестовал сегодня столичный суд.

© Российская Газета

Сама Рудницкая, председатель и клинический психолог Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения", находится под стражей с 30 октября этого года.

Фамилии новых заключенных под стражу обвиняемых не называются, но, по сообщению ТАСС, это бизнесмен из Подмосковья и еще одна гражданка, которая продала своего ребенка в чужую семью.

Личность Ирины Рудницкой неожиданна для уголовного расследования - она многодетная мать из подмосковной Истры и общественный деятель. Воспитывает 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Само это скандальное уголовное дело было возбуждено прошедшим летом по редкой статье - торговля людьми. Это тяжкая статья Уголовного кодекса, и если суд согласится с доказательствами следствия, то фигурантам дела грозит до 10 лет колонии. Но до окончания работы по делу еще далеко.