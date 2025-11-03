Странную деталь в пропаже Усольцевых назвал криминалист

Семья Усольцевых бесследно исчезла, отправившись в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их маленькая дочка, которой исполнилось пять лет, "как сквозь землю провалились", заявил криминалист Михаил Игнатов. Он рассказал, что туристы часто пропадают, однако совсем не так, как в случае с сибиряками.

"Пропадают при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов - это что-то из ряда вон выходящее", - отметил он в беседе с aif.ru.

По словам Михаила Игнатова, ситуаций, чтобы "целая семья бесследно исчезала", он не припомнит, и этот случай удивителен еще и тем, что не было "никаких предпосылок для того, чтобы всем пропасть и погибнуть".

Криминалист считает, что семья действительно могла сбежать за границу. Ранее сообщалось, что предприниматель Сергей Усольцев имел штрафы по налоговым нарушениям и участвовал в программе США. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения.

Следователи, напомним, не рассматривают версию побега пропавших в тайге под Красноярском Усольцевых из-за коммерческой деятельности главы семьи.