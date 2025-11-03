На Украине мобилизованный подорвал гранату в центре Днепра

В Днепропетровске при отправке на фронт мобилизованный привел в действие гранату. Об этом сообщил Telegram-канал "Шепот Фронта". Инцидент, по данным канала, произошел 2 ноября. На распространенных фотографиях видно, что взрыв произошел рядом с торговыми киосками, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

"В Днепропетровске, при отправке в зону боевых действий, еще один мобилизованный подорвал гранату", — говорится в публикации.

В августе в Киеве произошел взрыв военного автомобиля. 30 октября сообщалось, что драка между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) произошла на рынке в Одессе.

По информации журналистов, в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка. В территориальном центре комплектования пока не комментировали данный инцидент.