Выросло число жертв землетрясения в Афганистане

Жертвами землетрясения в Афганистане стали как минимум семь человек. Ранее сообщалось о четырех погибших. По последним данным, количество пострадавших достигло 150 человек, и эта цифра может значительно возрасти.

«Семь человек погибли. Еще 150 пострадали в результате землетрясения», — сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Подземные толчки магнитудой 6,3 произошли в центральной части страны в ночь на 3 ноября. Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Балх Хаджи Заид сообщал о гибели четырех человек, но за последние часы число подтвержденных жертв увеличилось. По данным CNN, реальное количество погибших может быть гораздо выше.