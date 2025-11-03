Драка произошла на территории столичного ЖК

Неизвестные подрались на территории столичного жилого комплекса «Филатов луг». Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Участники конфликта вооружились ножами и топорами.

Очевидец рассказал, что увидел драку, когда пытался выйти из подъезда. Мимо него также пролетали колющие и режущие предметы. Мужчина начал снимать происходящее на видео, однако его резко схватили за шею, начали угрожать. Он успел уехать на такси, уточнили в публикации.

25 октября на территории московского жилого комплекса «Прокшино» подрались рабочие. Участники потасовки вооружились палками, после чего начали борьбу на глазах у жителей.