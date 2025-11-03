МВД Сербии заявило о нападении на участников митинга в центре Белграда

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о нападении участников несогласованного собрания на граждан, присутствовавших на официально заявленном митинге в центре Белграда. Инцидент произошел вечером 2 ноября вблизи здания парламента.

Как говорится в заявлении МВД, "организованная группа участников несогласованного собрания, напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства". Из-за нападения "был подожжен один из шатров, в которых в тот момент находились люди, чем была серьезно поставлена под угрозу их безопасность и создана реальная опасность тяжелых последствий, включая травмы и гибель людей".

Полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, оперативно вмешались и предотвратили дальнейшую эскалацию насилия. Как уточнили в министерстве, один сотрудник полиции получил травму голени вследствие действия пиротехнического средства и был доставлен в медучреждение для оказания помощи.

"Мы призываем всех граждан воздерживаться от насилия, соблюдать закон и не участвовать в несанкционированных собраниях, которые угрожают жизни, безопасности других людей и общественному имуществу", - указали в ведомстве.

Вечером 2 ноября в центре Белграда одновременно проходили два мероприятия - согласованный митинг сторонников президента Сербии Александара Вучича и акция оппозиционных активистов, выступающих против властей. По предварительным данным, столкновение произошло, когда группа протестующих подошла к месту проведения разрешенного собрания. Полиция оцепила район парламента и усилила присутствие нарядов в центре города.