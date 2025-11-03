В азиатской стране произошло сильное землетрясение

В северной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

© Московский Комсомолец

Землетрясение произошло в 01:29 по местному времени (23:29 по мск). Сила подземных толчков на глубине в 30 км в эпицентре составила 6,8 балла.

При этом землетрясение также ощущалось в соседнем Узбекистане. Жители Ташкента (столица страны) почувствовали подземные толчки магнитудой 2-3 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в Армении.