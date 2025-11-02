Во Франции пожар уничтожил историческое здание монастыря картезианцев

На северо-востоке Франции сгорел один из старейших монастырей картезианцев . Об этом сообщает France Bleu.

© Газета.Ru

Как отмечает радиостанция, возгорание в историческом здании в департаменте Арденны началось утром. Крыша и перекрытия бывшего монастыря были полностью уничтожены огнем. В борьбе с пожаром на протяжении шести часов участвовали 50 пожарных. Пламя распространилось на площади в 700 кв. м.

Мэр Анн Фрэпон отметила, что от исторического здания остались только стены, спасти ничего не удалось. Она назвала пожар «катастрофой».

12 октября крупный пожар в монастыре Бернага, основанном около 400 лет назад в регионе Ломбардия на севере Италии, уничтожил часть исторического здания. Монахинь, проживавших в монастыре, вовремя эвакуировали. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в одной из келий.