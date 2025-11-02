СМИ: В Эстонии неподалеку от границы с РФ обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В Эстонии, неподалеку от границы с Россией, случайно обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов. Об этом сообщает газета Postimees.

В экстренную службу поступило сообщение о том, что во время прогулки по лесу человек наткнулся на крупное взрывное устройство. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что найденный предмет является авиационной бомбой весом в четверть тонны.

В сообщении не указано, где и когда был изготовлен боеприпас. Как бомба оказалась в приграничном лесу, также не известно. Специалисты планируют уничтожить находку, передает ТАСС со ссылкой на материал.

В конце июня британская полиция начала розыск мужчины, который выловил семь боевых гранат из реки и сбежал от правоохранителей. Инцидент произошел 21 июня неподалеку от Бирмингема в графстве Уэст-Мидлендс. С помощью магнитной удочки он вытащил несколько предметов, которые оказались ржавыми ручными гранатами, после чего исчез, забрав пять.

Еще один похожий случай произошел в середине ноября прошлого года, когда житель Санкт-Петербурга искал тайник с закладкой, но вместо этого нашел схрон с 60 гранатами. Он решил самостоятельно вызвать полицейских и рассказал все как есть.