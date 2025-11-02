В детском саду Иркутской области истязали воспитанников

Следственные органы разбираются в обстоятельствах ЧП в детском саду города Усолье-Сибирское Иркутской области. Возбуждены два уголовных дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«Предварительно установлено, что в одном из детских садов города Усолье-Сибирское, воспитательница применяла физическую силу в отношении детей», – отмечается в сообщении.

Сейчас следователи инициировали уголовное судопроизводство по двум статьям Уголовного кодекса России: истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

О ходе расследования будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на трассе в Иркутской области произошла массовая авария. В крупном ДТП участвовали два автобуса с пассажирами и внедорожник.