Группа альпинистов погибла под лавиной в Италии

Снежный обвал зафиксирован в области Трентино в Южном Тироле.

© Global look

Информацию приводит газета Bild со ссылкой на итальянскую горноспасательную службу. Несчастный случай произошёл 1 ноября около 16:00 во время подъёма по северному склону Фертайншпитце. Его высота — 3 545 метров.

Накануне там были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Вечером поиски пришлось прекратить из-за темноты. Сегодня были найдены тела ещё двух немецких альпинистов — мужчины и его 17-летней дочери. Установлено, что восхождение совершалось независимо друг от друга тремя группами. Два человека выжили. Они доставлены вертолётом в больницу, их жизни ничего не угрожает.