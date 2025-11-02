В Армении найдено тело пропавшего неделю назад трехлетнего ребенка

В 130 километрах от Еревана, как информирует пресс-служба МВД Армении, спасатели нашли тело пропавшего неделю назад трехлетнего жителя села Цапатах (Гегаркуникская область).

Трехлетний житель села Цапатах, что близ озера Севан, пропал в понедельник. В поисках участвовали около 150 правоохранителей, 150 спасателей, кинологи, примерно 200 добровольцев.

2 ноября около 15 часов (14.00 мск) в поле, прилегающем к селу, спасатели обнаружили «тело мальчика 2022 г. р., разыскиваемого с 27 октября». Для выяснения обстоятельств смерти ребенка ведется следствие.