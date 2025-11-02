В Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом

В муниципалитете Тепетитлан мексиканского штата Идальго сошел с рельсов перевозивший топливо поезд, после чего произошел взрыв и крупный пожар.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Мексики (SICT).

«Сегодня утром в зоне Тепетитлана… произошел инцидент с участием грузового поезда, находящегося в эксплуатации и под концессией компании Ferromex. На место прибыли службы экстренной помощи для оказания помощи одному пострадавшему», — говорится в сообщении министерства SICT.

По данным мексиканского агентства регулирования железнодорожного транспорта (ARTF), инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар. Густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был виден большом расстоянии от места происшествия. Впоследствии в Тепетитлан прибыли не только медики, но и подразделения гражданской обороны, для обеспечения безопасности периметра в районе пожара, расположенного в малонаселенной зоне.