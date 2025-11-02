Жителя Одесской области осудили за слова о русских освободителях

Украинский суд приговорил жителя Одесской области к трем годам тюрьмы за то, что он в телефонном разговоре назвал россиян освободителями и оскорблял сограждан. Об этом сообщило издание "Общественное".

Отмечается, что житель во время телефонного разговора с мобильным оператором в 2024 году оправдывал действия РФ, что позже якобы подтвердили эксперты, прослушав запись беседы.

Приговор вынес городской суд Одесской области. Помимо лишения свободы, мужчине запретили на два года занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Суд также конфисковал его телефон. Сам мужчина свою вину не признает.