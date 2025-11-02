Появились новые подробности ограбления Лувра

Двое обвиняемых в нашумевшей краже из Лувра, ранее были неоднократно судимы и осуждены по одному делу. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беккюо в интервью Franceinfo.

Первый, 37-летний мужчина, «уже был известен полиции». У него богатое уголовное прошлое с 11 судимостями, в том числе за ограбления при отягчающих обстоятельствах, а также «нарушения правил дорожного движения».

Второй мужчина, которому в среду было предъявлено обвинение, также имеет около пятнадцати судимостей.

«Они были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому были осуждены в 2015 году в Париже», — сказала прокурор.

Она отметила, что «по крайней мере один человек» по-прежнему разыскивается по этому делу.

Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

В общей сложности четыре человека сейчас находятся под следствием. Им предъявлены обвинения. ДНК одного из них нашли на разбитом окне Галереи Аполлона и на короне императрицы Евгении.