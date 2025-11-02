Подконтрольная Киеву часть ДНР полностью обесточена

Энергоснабжение полностью прекратилось на территории Донецкой Народной Республики, находящейся под контролем украинских военных, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, подконтрольная Вооруженным силам Украины часть Донецкой Народной Республики осталась полностью без электроснабжения, передает РИА «Новости». Филашкин добавил, что: «В национальной электросети начались аварийные отключения. Специалисты уже занимаются решением проблемы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начались экстренные отключения света в Киеве и области. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.