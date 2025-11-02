На севере Италии под лавиной погибли пять альпинистов

На севере Италии в области Трентино-Южный Тироль жертвами схода лавины стали пять альпинистов из ФРГ, пишет местное издание Alto Adige, ссылаясь на горно-спасательную службу.

Спасатели в воскресенье утром обнаружили тела двух альпинистов, которые накануне вечером пропали в горном массиве Ортлес. Погибли, как уточняется, отец и его 17-летняя дочь.

Поисково-спасательная операция проходила в сложных условиях. В субботу были найдены тела трех других жертв, но операцию из-за плотного тумана пришлось приостановить. После того как условия улучшились, спасатели с помощью вертолета были доставлены на высоту 2600 м, откуда они дошли до места трагедии.

Под лавину попали сразу две группы немецких альпинистов. В первой группе, состоявшей из трех человек, погибли все. Во второй двое выжили, а двое до сегодняшнего утра числились пропавшими.