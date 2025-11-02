Наркоторговцы подсадили бельгийцев на кокаин

Средневековые пытки, уличные перестрелки и случайные жертвы. В Бельгии обострилась ситуация с торговлей запрещёнными веществами. Настолько, что страна превращается в наркогосударство, констатирует западная пресса.

Королевство находится на пороге нового рекорда по всплеску насилия. Только в Брюсселе за несколько месяцев зафиксировано почти 60 ЧП со стрельбой в общественных местах. Члены картелей делят сферы влияния. Под огонь попадают мирные люди, в том числе дети. В прошлом году погибли девять человек.

По всей Европе растёт объём контрабанды наркотиков, но Бельгия - лидер Старого Света по импорту запрещённых веществ. Выявляют только малую часть от общего трафика. Тем не менее мусоросжигательные заводы, куда правоохранители отправляют изъятый товар, уже не справляются с нагрузкой.

Разгулу преступности способствует коррупция, которая проникла во все сферы власти: от таможенников и рядовых полицейских до судей и высших должностных лиц. Тем, кого не удается подкупить, грозят расправой. Вместе с семьями они вынуждены годами жить под защитой и опасаться каждого шороха, сообщает "ТВ Центр".