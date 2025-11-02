В российской школе обрушилась крыша под ударом стихии

Крыша рухнула в школе №12 в Анжеро-Судженске Кемеровской области. В результате происшествия никто не пострадал. На момент падения конструкции учащихся не было в школе, передает «Сибирский экспресс».

По данным главы города Дмитрия Ажичакова, разрушения затронули участок крыши над помещением школьной столовой. В результате происшествия пострадавших среди учащихся и персонала образовательного учреждения не зафиксировано. Инцидент случился в выходной день.

На место ЧП незамедлительно прибыла специализированная ремонтная бригада для проведения аварийно-восстановительных работ. Параллельно с этим в населенных пунктах региона зафиксированы перебои с электроснабжением. Отключения электроэнергии произошли в поселках 348 квартал, Терентьевка, Красная Звезда, а также в районе спортивного комплекса «Кристалл».

По данным метеорологической службы, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся в течение ближайших 24 часов. Как отметил представитель администрации в своем официальном телеграм-канале, существует вероятность дальнейшего усиления скорости ветра.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о масштабах повреждений: зафиксировано 4 случая разрушения кровель на зданиях различного функционального назначения и 13 инцидентов, связанных с падением деревьев. Вследствие воздействия штормового ветра временное прекращение электроснабжения затронуло 54 населенных пункта региона.