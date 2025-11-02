В Москве мошенники выманили у женщины 28 млн рублей

Мошенники похитили у пенсионерки в Москве 28 млн рублей под предлогом замены ключей для домофона.

Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Женщине позвонил неизвестный и сообщил о замене "кодировки ключей" от домофона в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из СМС", - сказали в ведомстве.

К криминальной схеме позднее подключилась лжесотрудница Роскомнадзора, которая сообщила пострадавшей о взломе ее личного кабинета на "Госуслугах", утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо.

"Лжеправоохранители продолжили общение с пенсионеркой по видеосвязи и убедили ее дать подписку о неразглашении, пересчитать всю наличность, находящуюся дома, назвать им сумму, а после этого передать все сбережения курьеру якобы для декларирования", - сообщили в прокуратуре Москвы.

Пенсионерка упаковала более $256 тыс. и €82 тыс. в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику аферистов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина был задержан.