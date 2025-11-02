Иностранец надругался над девушкой, используя электронный переводчик

В Лондоне произошло жестокое преступление против молодой жительницы города. Как сообщают местные средства массовой информации, 31-летний приезжий из Египта совершил насилие над девушкой, используя для общения электронный переводчик.

По имеющимся сведениям, этот человек прибыл в Великобританию летом текущего года в надежде получить статус беженца. Но в сентябре его прошение было отклонено. Вместо того чтобы покинуть страну, он остался жить нелегально.

Инцидент произошел после случайной встречи на улице. Девушка проявила вежливость, поинтересовавшись, на каком языке говорит незнакомец. Этот вопрос привлек внимание мужчины. Схватив свою жертву за руку, он силой оттащил ее в безлюдное место. С помощью программы-переводчика на мобильном телефоне он сообщил о своих преступных намерениях, после чего дважды подверг женщину насилию.

Пострадавшая немедленно обратилась в правоохранительные органы, и злоумышленник был задержан. В ходе судебного разбирательства обвиняемый пытался избежать тюремного заключения, ссылаясь на проблемы со здоровьем, клаустрофобию, и просил освободить его под денежное обеспечение. Суд будет продолжать рассматривать это дело.