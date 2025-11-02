В Челябинске раскрыто громкое похищение: жертву избивали и требовали 8 миллионов рублей

В Челябинске взяты под арест четверо мужчин, которых подозревают в похищении 22-летнего горожанина и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, с февраля по сентябрь текущего года они требовали у молодого человека 8 миллионов рублей, а в марте силой увезли его в частный дом, где удерживали неделю и избивали, настаивая на передаче денег. Позднее вымогатели оказывали давление и на 48-летнюю мать потерпевшего, повторяя те же финансовые требования.

В ходе обысков у арестованных были обнаружены документы, сотовые телефоны, оргтехника, деньги и два автомобиля премиум-класса. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве. Теперь фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее под суд пошли члены ОПГ, которые промышляли в Тюмени: они похищали, насиловали и грабили людей.