Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых.

Об этом сообщает газета Milenio.

«Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых», — говорится в публикации.

Отмечается, что политик получил шесть пулевых ранений, скончался он уже по пути в больницу. При этом во время атаки пострадал еще один человек.

Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе, еще один нападавший умер.

