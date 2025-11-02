Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых.
Об этом сообщает газета Milenio.
«Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых», — говорится в публикации.
Отмечается, что политик получил шесть пулевых ранений, скончался он уже по пути в больницу. При этом во время атаки пострадал еще один человек.
Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе, еще один нападавший умер.
Ранее популярную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в TikTok. Отмечается, что перед самым убийством Маркес вела в социальной сети прямую трансляцию из собственного салона красоты в городе Сапопан, штат Халиско.