В Екатеринбурге арестовали племянника Деда Хасана

«Вора в законе» и племянника Аслана Усояна (Дед Хасан) Гию Свердловского арестовали в Екатеринбурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Григорий Акоев пробудет в СИЗО до 30 декабря. В 2000-х он был «смотрящим» за этническими группировками в Свердловской области и правой рукой представителя Деда Хасана на Урале — вора в законе Тимура Свердловского (Темури Мерзоева).

После того, как Тимур Свердловский ушел из жизни в 2014 году, Акоев остался единственным в Свердловской области «вором в законе».

31 октября в элитный жилой комплекс «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где располагается офис Гии Свердловского, нагрянули силовики. Его задержали, вместе с ним из здания вывели еще трех человек.