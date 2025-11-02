Неизвестные ночью открыли стрельбу по конному клубу в Ленобласти

Звуки стрельбы прогремели ночью во Всеволожском районе Ленобласти. Неизвестные из автомата обстреляли конный клуб в деревне Дранишники. Правонарушителей разыскивает полиция.

Инцидент произошел утром 1 ноября вблизи конного клуба, расположенного в деревне Дранишники. Примерно в 9:00 в полицию поступило сообщение от работника клуба о звуках интенсивной стрельбы, доносившихся со стороны Староприозерского шоссе.

Наряд полиции обнаружил на месте происшествия три гильзы, соответствующие параметрам автоматического оружия. По предварительным данным, стрельба велась из движущегося автомобиля марки Haval. По данным питерской полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и идентификацию лиц, причастных к стрельбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местные жители и представители конного клуба оказывают содействие в расследовании.