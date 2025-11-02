В порту Кавказ у Крымского моста загорелся буксир

Южная транспортная прокуратура начала проверку возгорания, которое произошло на борту буксира в порту Кавказ на территории Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар начался утром 2 ноября.

"Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - отметили в пресс-службе ведомства.

На фотографии, которую опубликовала прокуратура, видно, что от буксира поднимается большой столб дыма. Огонь распространился на палубе и мостике судна.