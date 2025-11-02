В Санкт-Петербурге мужчина швырнул маленькую собаку в стену из-за лая

В Санкт-Петербурге за один лишь лай разъяренный тип бросил маленькую собачку в стену.

В районе Автово юный парень возвращался домой с четвероногим другом после прогулки и зашел в подъезд дома на улице Маршала Говорова. Там его пес издал гавкающий звук в сторону девушки, выходившей из кабины лифта. Случайным наблюдателем инцидента оказался невменяемый гражданин.

Произнеся фразу: «Придерживай своего пса, иначе ему не поздоровится», он резко ухватил животное за поводок и с силой швырнул в стену. Владельцы пострадавшего питомца подали заявление в правоохранительные органы.