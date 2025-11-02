Разрушения зафиксировали в курортном городе после ночной атаки дронов

На территории Геленджика сотрудниками экстренных служб выявили фрагменты беспилотников ВСУ, применявшихся при атаке на город в ночь со 1 на 2 ноября. Согласно информации, распространенной оперативным штабом Краснодарского края, элементы дронов рухнули на территории СНТ "Строитель".

По данным администрации Краснодарского края, зафиксированы повреждения остекления в одном из жилых строений, а также механические повреждения автомобиля, припаркованного в непосредственной близости от места падения обломков. В распространенном сообщении оперативного штаба особо отмечено отсутствие пострадавших среди гражданского населения, а также оперативная работа специальных служб на месте происшествия.

Ранее, вечером 1 ноября приблизительно в 23:30, жители Геленджика сообщали о серии из 5-7 взрывов в небе над городом. Мэр курортного города Алексей Богодистов в своем официальном заявлении подтвердил факт работы систем ПВО для отражения воздушной атаки.

Кроме геленджикского инцидента, фрагменты беспилотных летательных аппаратов были обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в Анапе. Места падения обломков зафиксированы на одной из улиц Туапсе, в населенных пунктах Пригородный, Ольгинка и Лермонтово, по двум адресам в селе Агой, а также в селе Большой Утриш. Территория там оцеплена. В отдельных жилых помещениях перечисленных населенных пунктов зафиксированы повреждения оконных конструкций в результате ударной волны.